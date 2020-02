Shen Yun in Südkorea: „Sinn des Lebens offenbart“

CHANGWON, Südkorea – Für Lee Haw-koo, einen Institutsdirektor an der Mason University, wurde die Erfahrung Shen Yun zu sehen, zu einer Erkenntnis, den Sinn Lebens wiederzufinden.

„In der heutigen Gesellschaft bricht die spirituelle Kultur zusammen. Was Shen Yun aufzeigt, ist ein Konzept über die Suche nach dem Sinn des Lebens“, sagte Lee, nachdem er Shen Yun am Abend des 14. Februar 2020 im 3.15 Arts Center in Changwon, Südkorea, gesehen hatte.

Lee erklärte, dass er schon lange von Shen Yun gehört habe, als er in den USA war, sowohl im Silicon Valley in Kalifornien als auch in New York. Aber er verpasste es, die Aufführung in den USA zu sehen.

Shen Yun Performing Arts mit Sitz in New York ist nach seiner Gründung im Jahr 2006 von drei auf sieben Tourneegruppen angewachsen. Jetzt befindet sich die New York Company von Shen Yun in Südkorea. Zuvor gaben sie 34 Auftritte in neun Städten Japans.

Mission der Künste

Lee achtete besonders auf die Tänzer. Er sagte, er könne die Verantwortung, die diese Tänzer tragen, wirklich schätzen. Eine Verantwortung für eine Mission zur Wiederbelebung der alten chinesischen Kultur, die im heutigen China zerstört wurde und verloren ging.

So erklärte er, wie die Tänzer durch ihre Tanzbewegungen die Geschichte von Li Bai – einem bekannten Dichter, der in der Tang-Dynastie des alten China lebte – hervorragend erzählt hatten.

Geistig und spirituell waren diese Tänzer vollkommen anders, sagte Lee.

Ich denke, weil diese Künstler Falun Gong praktizieren, haben sie sich spirituell verbessert. Infolgedessen wissen sie, wie sie mit ihren Tänzen größere Verantwortung übernehmen können“, sagte Lee.

Lee fügte hinzu, dass er wusste, wie es in China zu einer anhaltenden Verfolgung von Menschen kam, die Falun Gong praktizieren.

Falun Gong, auch bekannt als Falun Dafa, ist eine Praxis, die alte Lehren kombiniert, die auf drei Grundprinzipien basieren – Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht – und Meditationsübungen, so die Website von Shen Yun.

Darüber hinaus war Lee über die Tänzer erstaunt. Insbesondere darüber, wie flexibel sie waren und wie sie mit ihren Armen und Beinen viele schwierige Techniken ausführen konnten. Lee bewunderte auch die Synchronität der Tänzer.

Shen Yun wird insgesamt vier Vorstellungen in Changwon aufführen bevor es in zwei andere koreanische Städte, Hanam und Chuncheon, reist. Ab dem 27. Februar beginnt Shen Yun seine Tournee durch Ozeanien mit Auftritten in Neuseeland und Australien.

Das Original erschien zuerst in der Epoch Times USA (Deutsche Bearbeitung von sme) Originalartikel: South Korean University Chairman Appreciates Meaning of Life at Shen Yun Performance