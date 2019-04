Shen Yun in Zürich – Juristin: Sehr ermunternd die Fröhlichkeit der Tänzer und die Eleganz“

Zu Gast im Theater 11 Zürich war am Abned des 13. April Svetlana Hütten aus Basel. Sie ist Trainerin, Trampolin Trainerin, wie sie im NTD TV Interview sagte.

Svetlana Hütten: „Ja, wir sind sehr, sehr beeindruckt, also es ist eine Mischung aus Ballett, Akrobatik, Gymnastik, das ist wirklich sehr, sehr schön … und die Musik dazu, das ist einfach fantastisch

Ja das ist sehr beeindrücklich, es ist streng gezeigt, z.B. diese Geschichte mit einem Mädchen mit ihrem Glauben wo man fast getötet hat dieses Mädchen, aber wegen ihrem Glauben, sie war blind, im Gefängnis, und dann mit ihrem Glauben, sie kann wieder sehen, das finde ich eine sehr, sehr beeindrückliche Geschichte jetzt von dem, was ich da gesehen habe.

… sie hat einfach an das geglaubt und mit ganzem Herzen und Seele.

Also das ist sehr schön, also mit Gefühl, dass wir diesen Palast gesehen haben mit Königen in ihrer Zeit, das sich in ihrem Reich verhalten hat und mit ihren Bewegungen und mit allem, dass die alte Zeit ist auch sehr, sehr schön, was man da zeigt, präsentiert mit verschiedener Art, mit Ballett, mit Akrobatik, mit Springen, mit Fliegen mit allem. Das ist sehr, sehr schön.“

Daniela Bernstein, Juristin aus Zürich, arbeitet im IT Bereich. Sie kam mit ihrer Tochter am Abend des 13. April zu Shen Yun in Zürich.

Daniela Bernstein: „Die Aufführung hat mich sehr sehr beeindruckt. Ich fand, dass die ganze Choreographie und die Kostüme haben sehr viel Ausdruck gebracht und ich fühlte mich sehr nahe. Ich hatte das Gefühl, ich bin in China zu Besuch.

Also die Eleganz ist unendlich. Die Musik finde ich auch sehr beruhigend und sehr ermunternd, zeitgleich und die ganzen Farben und die Fröhlichkeit der Tänzer und die Eleganz. Also, schwierig alles in Worte zu fassen.“

Tochter: „Mir hat das alles sehr gefallen, weil ich tanze selber und dann einfach zu sehen, wie sie das mit Leidenschaft und so machen. Dann fühlt man sich wirklich so als wäre man wirklich mit auf der Bühne und man könnte das alles um sich herum via 360Grad und die Musik ist sehr beindruckend, fast zu Tränen rührend. Ist wirklich mega schön.“

[Tanz] bedeutet mir sehr viel. Man kann da sehr viel Emotionen ausdrücken und es ist sehr schwierig, klar, aber so wie die Tänzer das gemacht haben, das ist wirklich beeindruckend.

Ich würde sagen, [meine Freunde] müssen es unbedingt schauen kommen, weil so schön ist und weil es mir so fest gefallen hat und ich werde gerne oft kommen, sehen, ja. Wieder und wieder alle Jahre.“

Tochter und Daniela Bernstein: „Danke auch, Dankeschön.“

(Beitrag von NTD TV und rls/epochtimes)

