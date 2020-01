Shen Yun ‘überflutet mit Licht und Liebe’ – Europatournee 2020 erfolgreich gestartet

FLORENZ, Italien – Shen Yun Performing Arts hat die Europa-Tournee im italienischen „Teatro del Maggio Musicale Fiorentino“ in Florenz begonnen und beeindruckte sowohl Erstbesucher als auch renommierte Künstler. Choreograf Davide Bombana besuchte die Premiere von Shen Yun am 27. Dezember 2019 in Florenz.

In Chinas 5000-jähriger Zivilisation waren das Göttliche und das Menschliche miteinander verbunden. Die Künstler von Shen Yun verfeinerten ihr künstlerisches Training und Verständnis, um die Kultur des einst so genannten „Himmlischen Reiches“ wiederzugeben und mit dem Publikum auf der ganzen Welt durch Musik und Tanz zu teilen.

Ich werde keine Namen nennen, aber [Shen Yun] war bereits für viele Menschen inspirierend“, sagte Herr Bombana lächelnd.

Bereits andere renommierte Choreografen wurden in der Welt der Tänzer von der Choreografie der weltberühmten klassischen chinesischen Tanzgruppe beeinflusst, so Bombana weiter. Der Name Bombana ist nicht unbekannt. Er hat sowohl als Ballerino als auch als Choreograf am „Teatro La Scala“ gearbeitet.

Shen Yun, mit Sitz in New York, wurde 2006 von Künstlern gegründet, die die authentische traditionelle chinesische Kultur mit der Welt teilen wollten. In nur wenigen Jahren wurde das Unternehmen berühmt und ist heute eine weltweite Sensation.

Herr Bombana fügte hinzu, dass er die Inspiration, die Shen Yun ihm gegeben hat, in seine künstlerische Arbeit einbringen werde.

Ebenfalls im Publikum war Maria Paola Ingo, eine Psychoanalytikerin. Für Frau Paolo Ingo war Shen Yun so erfrischend, als hätte sie nach einer Erschöpfung einen tiefen Atemzug genommen.

Ich fühlte mich, als wenn ich mich erweitere – eine Erweiterung in Richtung des Göttlichen“, sagte Paola Ingo.

Sie ergänzte, dass sie, obwohl sie selbst religiös ist, nicht der Typ ist, der tiefe spirituelle Erfahrungen macht – doch gerade das hat Shen Yun sie empfinden lassen. „Selten fühle ich so etwas“, sagte Paola Ingo. „Es war anders.“

„Es war, als wenn man unter Wasser ist und schließlich auftaucht und voller Licht und Liebe ist“, sagte Paola Ingo. „Ich fühlte mich ihnen und ihren Lebensprinzipien sehr nahe.“

Berichterstattung von NTD Television.

Die Epoch Times betrachtet Shen Yun Performing Arts als bedeutendes kulturelles Ereignis unserer Zeit und berichtet über die Reaktionen des Publikums seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2006.

Das Original erschien in EPOCH TIMES (deutsche Bearbeitung von [sm])

Originalartikel: Shen Yun Leaves You ‘Awash With Light and Love’