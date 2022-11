Lebensfreude liegt in ihrer Hand

Es gibt verschiedenste Wege, um mehr Zufriedenheit ins Leben zu bringen.

Allzu flüchtig sind oft die angenehmen Momente des Lebens. Jeder hat seine Höhen und Tiefen, die Welt scheint oftmals chaotisch und der Alltag allzu hektisch.

Also nehmen wir uns vor: „Sobald die hektische Zeit vorbei ist, kann ich es langsamer angehen lassen und das Leben genießen“, oder: „Sobald ich genug Geld gespart oder genug Gewicht verloren habe, kann ich das Leben auskosten“, oder: „Wenn ich in Rente gehe, werde ich endlich ein glückliches Leben führen“.

Tatsächlich gibt es mehrere Wege, um das Leben jetzt schon als lebenswert zu empfinden – auch unter schwierigen Umständen.

Aufs Beschweren verzichten

Eine Möglichkeit, das Leben mehr zu genießen, besteht darin, mit dem Genörgel aufzuhören. Oft fällt einem gar nicht mehr auf, wie oft man sich beschwert und dass dies zu einer Gewohnheit geworden ist: Die Bedienung war schlecht, jemand hat ein Chaos hinterlassen, die Person war unhöflich, das Erlebnis war enttäuschend, diese Aufgabe ist lästig. Jedoch werfen Beschwerden einen Schatten der Negativität, der die Freude am Leben raubt.

Häufig könnten die alltäglichen Dinge, über die wir uns beschweren, genauso gut in einem positiven Licht gesehen werden. Wenn wir uns zum Beispiel über häusliche Routinearbeiten ärgern, könnten wir erkennen, wie gesegnet wir mit all den heutigen Hilfsmitteln für die Hausarbeit sind, die uns die Arbeit erleichtern. Wir könnten innehalten und uns an dieser Arbeit erfreuen – und daran, dass wir damit unser Leben und das Leben derer, die wir lieben, verschönern.

Selbst wenn unsere Beschwerden völlig berechtigt zu sein scheinen – wenn wir zum Beispiel schlecht behandelt werden oder leiden –, können wir eine Lehre aus dieser Erfahrung ziehen und sie als eine Chance für Wachstum und Verbesserung begreifen. Wenn wir schlechtes Verhalten in anderen sehen, können wir überlegen, ob wir uns selbst je so verhalten haben. Nach einem Sturz oder Misserfolg können wir uns wieder aufraffen und mit größerer Stärke weitergehen. Die Herausforderungen des Lebens besser zu meistern als zuvor, macht das Leben erst lebenswert.

Suchen Sie die Stille

Die unablässigen Einflüsse von Medien und Technologien können die Freude am Leben erschweren. Verbringen Sie jeden Tag einige Zeit ohne den ständigen Ansturm und lassen Sie Ihren Geist Ruhe, Stille und Frieden erleben. Ein Geistesblitz, eine schöne Erinnerung oder einfach nur die Fähigkeit, den gegenwärtigen Moment zu genießen und Geist und Körper zu entspannen, können viel Freude bereiten.

Genießen Sie die Schönheit

Wenn das Leben so hektisch ist, dass wir nicht einmal innehalten, um an den Rosen zu schnuppern, bleibt der Genuss auf der Strecke. Genießen Sie die Natur, die Kunst, Musik und gute Geschichten. Lernen Sie etwas über die Geschichte, reisen Sie aus Ihrem kleinen Winkel der Welt weg, backen Sie eine köstliche Leckerei und teilen Sie sie mit anderen, pflanzen Sie einen Garten und zünden Sie eine Kerze an. Das Leben ist voller einfacher Freuden, aber Sie müssen sich die Zeit zwischen den Verpflichtungen und Sorgen gönnen, um diese zu erleben.

Ängste vertreiben

Die Angst scheint im Moment allgegenwärtig zu sein. Erkennen Sie, in welcher Weise die Angst Sie antreibt, und überlegen Sie, ob diese Angst eine Hilfe oder ein Hindernis ist. Wir können das Leben nicht genießen, wenn wir Angst haben, dass der Himmel jeden Moment einstürzen könnte.

Übernehmen Sie die Verantwortung für das, was Sie unter Kontrolle haben, und lassen Sie den Rest los. Eines der größten Dinge, die Sie tun können, ist einen erfrischenden, unbeschwerten und optimistischen Einfluss auf die Menschen in Ihrer Umgebung zu gewinnen.

Spiel wiederentdecken

Erinnern Sie sich ans Spielen? Wahrscheinlich haben Sie das als Kind ständig getan. Womit würden Sie jetzt spielen, wenn Sie könnten? Würden Sie draußen mit einem Ball spielen, auf der Schaukel im Park schaukeln, ein Bild malen oder eine Sammlung anlegen? Die Wiederbelebung des Spielsinns kann Ihre Kreativität neu beleben und Ihnen sicherlich mehr Freude am Leben bringen. Sie denken, Spielen ist nur etwas für Kinder? Probieren Sie es einfach mal aus.

Verbundenheit vertiefen

Die Technologie hat schon vor den Ereignissen der letzten Jahre dazu beigetragen, die Trennung zwischen den Menschen zu fördern. Gibt es einen Weg, wie Sie die Beziehungen in Ihrem Leben neu entfachen oder besser pflegen können? Nehmen Sie Kontakt zu Ihren Verwandten und Freunden auf, zu denen Sie schon lange keinen Kontakt mehr hatten. Besuchen Sie Ihre Lieben von Angesicht zu Angesicht und plaudern Sie ein wenig. Schicken Sie jemandem, der weit weg ist, eine Überraschung mit der Post, um seine Einsamkeit zu lindern.

Wir unterschätzen, wie wertvoll unsere Beziehungen sind. Stemmen Sie sich gegen den Trend und treffen Sie sich.

Veredeln Sie sich selbst

Jeder von uns ist ein unvollendeter Mensch. Jeder von uns kann, wenn er den Mut hat, hinzuschauen, leicht die unzähligen Möglichkeiten erkennen, wie er sich verbessern kann. Versuchen Sie, jeden Tag kleine Verbesserungen an sich vorzunehmen. Sie werden erstaunt sein, wie viel Spaß das macht.

Verbessern Sie Ihre Gewohnheiten, Ihre Einstellung, Ihre Ernährung, Ihre Räumlichkeiten, Ihr Aussehen und Ihre Fähigkeiten – was auch immer Sie verbessern möchten – und versuchen Sie, sich jeden Tag in diesem Bereich ein klein wenig zu steigern. Dann schauen Sie mal, wie sich diese Strategie auswirkt.

Dankbarkeit zeigen

Wenn man darüber nachdenkt, ist das Leben wirklich ein Wunder. Nehmen Sie sich Zeit, um die großen und kleinen Dinge zu notieren, für die Sie dankbar sind. Die tägliche Übung der Dankbarkeit erinnert Sie daran, wie schön, angenehm und erstaunlich das Leben in Wahrheit ist. Eine wertvolle Erkenntnis, die es nicht zu versäumen gilt.

Dieser Artikel erschien zuerst in der Epoch Times Wochenzeitung, Ausgabe Nr. 66, vom 15. Oktober 2022.