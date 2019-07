Leo und die «Titanic»: Hätte Jack noch auf die Tür gepasst?

Millionen Mädchen weinten, als Leonardo DiCaprio in der Rolle des Jack Dawson nach dem „Titanic“-Unglück starb – während seine Geliebte Rose auf einer im Meer treibenden Tür in Sicherheit war.

Seitdem kommt die Frage immer wieder auf: Hätte Jack nicht auch noch auf die Tür gepasst und hätte es ein glückliches Ende geben können?

Nachdem ein Journalist im MTV-News-Interview mit DiCaprio (44), Brad Pitt (55) und Margot Robbie (29) das Thema angesprochen hat, will Pitt es genau wissen: „Konntest du? Hättest du dich nicht noch da drauf quetschen können?“, fragt Pitt seinen Kollegen. DiCaprio entgegnet schmunzelnd: „Kein Kommentar.“

Aber die anderen lassen in dem am Donnerstag auf Instagram veröffentlichten Interview nicht locker: „Habt ihr das damals überlegt: „Sollten wir die Tür kleiner machen?“, fragt Robbie. „Wie gesagt: Kein Kommentar“, entgegnet DiCaprio amüsiert. Das sei „Movie magic“, schlussfolgert Pitt lachend, und Robbie nennt die Frage „die größte Kontroverse im neuzeitlichen Kino“.

Die drei Hollywoodstars sind von August an in dem Quentin-Tarantino-Film „Once Upon a Time in Hollywood“ in den deutschen Kinos zu sehen. (dpa)