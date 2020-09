Madonna führt Regie bei Biopic-Film über ihr Leben

Popstar Madonna will ihr Leben verfilmen. Der Fokus des Films ist ihre Musik.

Popstar Madonna (62) will ihr eigenes Leben verfilmen und dabei selbst Regie führen und auch am Drehbuch mitwirken. Das noch titellose Projekt gab das Hollywood-Studio Universal Pictures bekannt.

Demnach sind die Oscar-Preisträgerin Diablo Cody („Juno“) als Drehbuchautorin und Amy Pascal („Little Women“) als Produzentin an Bord. „Ich möchte meinen unglaublichen Lebensweg als Künstlerin, Musikerin, Tänzerin – und als Mensch, der versucht hat, sich in dieser Welt zu behaupten, vermitteln“, sagte Madonna in einer Mitteilung.

Musik und Kunst seien die treibenden Kräfte in ihrem Leben. „Es ist wichtig, diese Achterbahnfahrt meines Lebens mit meiner eigenen Stimme und aus meiner Sicht zu teilen“.

Madonna sei die „ultimative Ikone“, Menschenfreund, Künstler und Rebell, sagte Donna Langley, Vorsitzende des Studios Universal Pictures. Es sei eine „unglaubliche Ehre“ für das Studio, ihre Geschichte zu verfilmen. Laut Mitteilung ist Madonna mit 335 Millionen verkauften Platten die erfolgreichste Musikerin der Welt. Sie habe 225 Preise gewonnen und mehr als 4700 Mal Titelblätter bekannter Magazine geschmückt.

Mit Hits wie „Like a Prayer“, „Material Girl“ oder „Like a Virgin“ feierte sie als Sängerin Welterfolge. In Filmen wie „Susan … verzweifelt gesucht“ und „Evita“ stand die sechsfache Mutter als Schauspielerin vor der Kamera. Sie führte auch schon Regie, etwa bei der Beziehungskomödie „Filth and Wisdom“ und dem Liebesdrama „W.E.“. (dpa)

