Künstler: Man sollte sein Leben nach dem Grundgedanken von Shen Yun ausrichten

„Es ist ein ausgezeichnetes Gesamtkunstwerk, das Werte vermittelt und Menschen charmant anleitet“, sagt Jürgen Block, der gestern Abend die Vorstellung von Shen Yun in Mülheim an der Ruhr besuchte. Die Werke des bildenden Künstlers befinden sich in öffentlichen und privaten Sammlungen, sowie in Galeriebesitz in Deutschland, Griechenland, Italien, Holland und China. NTD sprach mit dem international anerkannten Künstler über Shen Yun.

NTD: Wie fanden Sie die Aufführung?

Jürgen Block: Ich finde die künstlerische Darstellung ausgezeichnet, die Bewegungen, die Gestik der Künstler, dieser Einklang mit der Musik. Ich bin häufig in China und finde hier [bei Shen Yun] diese Kombination der chinesischen Musikinstrumente mit einem europäischen Orchester ganz, ganz spannend. Dann haben wir natürlich noch die Technik, womit man die ganzen visuellen Eindrücke [des Bühnenbildes] mit der Kunst, mit der Ästhetik und mit dem Tanz verbindet. Also ich finde es ist eine unheimlich großartige Kombination, ein Gesamtkunstwerk.

NTD: Was halten Sie von der Choreografie?

Jürgen Block: Die Choreografie finde ich sehr gut koordiniert. Die Tänzer machen das unheimlich parallel, also mit gleichen Sprüngen, gleichen Bewegungen und zugleich sehr, sehr ausdrucksstark. Man versteht eigentlich über den Tanz das, was gesagt werden soll, ganz ohne Worte. Das ist einfach großartig.

NTD: Stichwort freie Kunst: Shen Yun ist in China verboten, die Künstler werden sogar verfolgt. Was halten Sie davon?

Jürgen Block: Ja, das spürt man hier. In Shen Yun wird gut vermittelt, was man im heutigen China darf und was man nicht mehr darf. Zugleich finden sich darin viele Botschaften, also was die grundlegenden menschlichen Werte sind, über Ästhetik, über Bildung, über Kultur, die gegenseitige Hilfe und die Kombination von all dem miteinander und untereinander. Das kommt sehr gut rüber.

Aber auch der Schrecken, dass man das in China heute nicht mehr leben kann. Das fand ich wirklich sehr ausdrucksstark. Also diese Szenen … es war emotional manchmal recht heftig. Wie gesagt, ich kenne China ein bisschen und spüre bei den dortigen Chinesen diesen unterbewussten Druck, mit diesem dort herrschenden ewigen Verbotsmechanismus.

Trotzdem haben dort manche Menschen einen unheimlich hochkultivierten Stand. Auch die Landbevölkerung, die sind unheimlich ästhetisch kultiviert. Sie tragen genau das in sich und haben genau das verinnerlicht, was das Ensemble hier wirklich rüberbringt.

NTD: Sie sprachen über grundlegende menschliche Werte bei Shen Yun. Fühlen Sie sich damit verbunden?

Jürgen Block: Auf jeden Fall! Mir ist es persönlich jedenfalls egal, wo das Göttliche herkommt, ob es Buddhismus ist, Daoismus oder Christentum. Der Grundgedanke ist eigentlich bei allen gläubigen Menschen der Gleiche, unabhängig welche Glaubensrichtung man auch vertritt. Und ob ich das jetzt über Buddha zeige oder über einen Gott – das Göttliche verbindet eigentlich die ganze Menschheit miteinander.

NTD: Welche Bedeutung haben diese von Ihnen angesprochenen grundlegenden Werte, dieses Göttliche, was man hier sieht, in unserer heutigen modernen Zeit? Welchen Stellenwert hat Shen Yun?

Jürgen Block: Ich finde es sehr, sehr wichtig. Weil gerade auch hier, in unserem Deutschland, diese ganzen Dinge immer mehr verloren gehen. Und da finde ich es großartig, dass es Menschen gibt, die das wieder zeigen, die die Leute vielleicht – oder hoffentlich – wachrütteln, die daran erinnern, dass es solche grundlegenden Werte noch immer gibt.

NTD: Shen Yun hat insgesamt sieben Tournee-Gruppen, die auf der ganzen Welt unterwegs sind. Welche Wirkung könnte das ausüben?

Block: Ich hoffe, dass es eine Wirkung auf die ganze Welt ausübt. Dass sich die Menschen einfach wieder auf diese Dinge besinnen, die eben leider immer mehr verloren gehen. Und es ist gut, dass es Menschen gibt, die den Mut haben das zu präsentieren, die dazu letztendlich anleiten, auf eine recht charmante Art – also nicht brutal, sondern unterschwellig und feingeistig, die das gewissermaßen einfordern.

NTD: Was nehmen Sie von Shen Yun mit?

Jürgen Block: Dass es [Shen Yun] eine ganz großartige Geschichte ist. Man soll diesen gezeigten Gedanken in sich aufnehmen, weiterverbreiten und das eigene Leben danach ausrichten.

NTD: Wir danken für das Interview.

Jürgen Block: Vielen Dank.

