McCartney über neues Album: „Ich habe nur herumgealbert“

Der Ex-Beatle Paul McCartney hat in der Corona-Zeit kreativ gearbeitet. Herausgekommen ist ein neues Album - was gar nicht so geplant war.

Der britische Popstar Paul McCartney hat während des Corona-Lockdowns im Frühjahr ungeplant ein neues Album aufgenommen. „Ich habe eigentlich nur herumgealbert“, sagte der Ex-Beatle dem Radiosender „BBC 6 Music“ am Donnerstag (22. Oktober).

„Nicht für eine Sekunde habe ich daran gedacht, dass das ein Album werden könnte.“ Nun soll die Platte namens McCartney III, die der Musiker innerhalb von neun Wochen während der Corona-Zeit aufgenommen hat, am 11. Dezember veröffentlicht werden.

Sie folgt auf die Soloalben McCartney I aus dem Jahr 1970 und McCartney II von 1980. Die Musik habe „Echos der Pandemie“, sagte der 78-Jährige. (dpa)