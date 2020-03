Kolumne vom Freischwimmer: „Frohe Zukunft“ – Wo?

Sie könnten auch nach Waku-Kungo fliegen, dort zum nächsten Kamelverleih gehen und dann in die Wüste reiten – aber da ist es auch nicht.



Wahrscheinlich wäre es auch zwecklos wenn Sie nach Lumbin -Sanskritik reisen würden um von dort aus in den Himalaya zu kraxeln – denn auch da würden Sie es möglicherweise nicht finden.Es würde vermutlich auch wenig Sinn machen, in Botany Downs ein Paddelboot zu mieten, um es dann im Südpazifischen Ozean zu suchen – denn dort wäre es wohl auch nicht.Selbst wenn Sie über sehr viel Geld verfügen und bei der NASA einen Flug zum Mond buchen könnten, um dort nachzuschauen, wäre das schließlich auch vergebens.Höchstwahrscheinlich brauchen Sie überhaupt nicht an irgendeinen anderen Ort zu fahren, um es da zu suchen.Woanders wird man es möglicherweise nie finden.Denn es ist nicht irgendwo da draußen.Es ist eigentlich schon da.Hier.Tatsächlich ist es schon immer da.Es ist in Ihnen.Es ist in jedem Menschen.All die Wahrheit; all die Lebenslust; der tiefere Sinn; all die Liebe; all die Bereitschaften zu verzeihen und gutherzig mit anderen umzugehen; all die Talente, Neigungen und guten Eigenschaften, die JEDER Mensch hat – all dies ist bereits da.Es ist schon immer da gewesen.Von Anfang an.Man braucht es also nicht woanders zu suchen.Man muss es lediglich neu erwecken; wieder “aktivieren” – und dann rauslassen.Das ist dann schon alles.Seien Sie glücklich mit all Ihren guten Eigenschaften. Hier und jetzt.Und teilen Sie sie mit anderen.Gerade jetzt, in diesen schwierigen Zeiten.Denn glücklich und nett zu sein ist eine Entscheidung.Vielleicht wäre es am besten, wenn jetzt gleich mehrere wieder damit anfangen … !

„Es gibt keinen Weg zum Glück! Glücklichsein ist der Weg!“ (Siddhartha Gautama Buddha)