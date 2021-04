Die bekannte italienische Sängerin Milva ist tot. Die Künstlerin starb im Alter von 81 Jahren in Mailand, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Samstag (24. April) unter Berufung auf ihre Tochter berichtete. Milva, die seit Jahren krank war, war mit ihren Liedern in den 1960er und 1970er Jahren über die Grenzen Italiens hinaus berühmt worden und hatte vor allem in Deutschland eine große Fan-Gemeinde.

Die im Juli 1939 in der Region Emilia-Romagna geborene Sängerin wurde 1961 bei dem Musikwettbewerb Sanremo-Festival entdeckt, wo sie den dritten Platz belegte. Milva, die mit bürgerlichem Namen Maria Ilva Biocati hieß, hatte zahlreiche Fans auch in Lateinamerika, Spanien und Frankreich.

Italiens Kulturminister Dario Franceschini würdigte die für ihre roten Haare bekannte Sängerin als „eine große Italienerin, eine Künstlerin, die aus ihrem Heimatland auf die internationale Bühne aufgestiegen ist“. Ihre Stimme habe „intensive Emotionen“ bei ganzen Generationen geweckt. (afp)

