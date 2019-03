Das Wort zum Montag: Ist KZ ein inszenierter Begriff?

Mitten in der schönsten Karnevalszeit, in der auch Politiker sich lachend vorführen lassen und selbst auch einigen Blödsinn verfassen, erklärt Heiko Schrang ganz ernsthaft, aber lachend, dass wir wie in einem Narrentheater an der Leine durch die Manege geführt werden. Von wem?

Das fängt an bei den inzwischen jährlich automatisch einsetzenden Diätenerhöhungen für Bundestagsabgeordnete – über die sich niemand mehr wundert – führt über einige traurig-amüsante Zwischenstationen im mittlerweile bildungsfernen Deutschland und landet schließlich bei dem unerklärbaren Namen KZ für Konzentrationslager, denn früher hießen sie ganz anders …

(rls)

Zuerst veröffentlicht bei www.heikoschrang.de