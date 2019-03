Felicity Jones würde gerne mal Theresa May spielen

Die britische Schauspielerin Felicity Jones fände es reizvoll, die amtierende britische Premierministerin Theresa May im Film darzustellen. „Definitiv. Theresa May wäre faszinierend“, sagte die 35-Jährige der „Welt am Sonntag“.

Ein Film wie ‚Vice‘ über den ehemaligen US-Vize-Präsidenten Dick Cheney habe „den Appetit für diese Art von Filmen“ sehr angeregt.

„Vice“ habe Lust darauf gemacht, „sich mit politischen Prozessen auseinanderzusetzen, die noch nicht so lange zurückliegen“, sagte Jones, die sich unter anderem als Rebellin Jyn Erso in „Rogue One: A Star Wars Story“ einen Namen gemacht hatte.

Derzeit ist sie in dem Film „Die Berufung“ in der Rolle der US-Bundesrichterin Ruth Bader Ginsburg zu sehen, die ihr Leben lang für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung gekämpft hat. (afp)