„Ihr seid verloren“: Video von Xavier Naidoo sorgt für Wirbel

Der Fernsehsender RTL fordert Popstar Xavier Naidoo auf, sich zu einem viralen Video zu erklären. In dem Posting, das RTL am Mittwoch über Twitter verbreitete, heißt es: „1. Wir distanzieren uns von jeglicher Form von Rassismus 2. Auch wir sind irritiert von dem aufgetauchten Video 3. Wir erwarten klare Antworten von Xavier #Naidoo“.

Das Video sorgt in den sozialen Medien für großes Aufsehen, in dem dem Anschein nach der Sänger Xavier Naidoo zu sehen und ein politischer Song zu hören ist. In dem Lied heißt es:

„Ihr seid verloren, macht nicht mal den Mund für Euch auf, so nehmen Tragödien ihren Lauf. Eure Töchter, Eure Kinder sollen leiden, sollen sich mit Wölfen in der Sporthalle umkleiden. Und Ihr steht seelenruhig nebendran, schaut Euch das Schauspiel an, das Euch alle beenden kann. Weit und breit ist hier kein Mann, der dieses Land noch retten kann. Doch Hauptsache es ist politisch korrekt, auch wenn Ihr daran verreckt.

Und nochmal: Ich hab fast alle Menschen lieb.

Aber was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt. Dann muss ich harte Worte wählen, denn keiner darf meine Leute quälen. Wenn doch, der kriegts mit mir zu tun. Lass uns das beenden, und zwar nun.

Ihr seid verloren.“

Xavier Naidoo ist ein Faschist. pic.twitter.com/pVibzhvgB5 — Mario Sixtus 🇭🇰🇪🇺 (@sixtus) March 10, 2020

Es zirkuliert ein weiteres Video, in dem Naidoo unter anderem singt: „Wieder will die Klasse nur schweigen, Plakate zeigen, wo draufsteht: „Wir sind mehr”. Doch in Wahrheit seit Ihr einfach nur peinlich und deutschlandfeindlich, denn Ihr seid leer.“

Bei Recherche zu https://t.co/Ud8TbtleEw auf Video gestoßen, in dem #Naidoo an Adresse von Menschen mit “Wir sind mehr“-Plakaten singt: “Doch in Wahrheit seid Ihr einfach nur peinlich und deutschlandfeindlich, denn Ihr seid leer.” pic.twitter.com/Y6Jflj7wBb — Lars Wienand (@LarsWienand) March 11, 2020

Auf Twitter üben viele scharfe Kritik an den mutmaßlichen Aussagen Xavier Naidoos. Der Journalist und Redaktionsleiter der ARD-Sendung „Monitor“, Georg Restle, schreibt: „Keine Bühne für Rassisten und geistige Brandstifter. Erst recht nicht nach Hanau, Halle, Kassel! @RTLde #Naidoo“.

Keine Bühne für Rassisten und geistige Brandstifter. Erst recht nicht nach Hanau, Halle, Kassel! @RTLde #Naidoo — Georg Restle (@georgrestle) March 11, 2020

Der Sänger erhielt aber auch Lob für die Videos. Auf YouTube danken zahlreiche User Naidoo für seine „deutlichen Worte“: „Der wohl beste Künstler im Land erhebt seine Stimme, obwohl er selbst mehrfach kritisiert wurde. Danke von ganzem Herzen“, heißt es beispielsweise. Der User schließt seinen Kommentar mit den Worten „patriotische Grüße“.

Laut „t-online“ wurden die Videos am Montag in der Telegramm-Gruppe Naidoo-Fan-Gruppe hochgeladen. Dort habe ein Nutzer mit dem Namen Xavier N. die Clips gepostet. In der Gruppe werde nun gerätselt, ob es sich um Naidoo selbst handelt.

Naidoo veröffentlicht Statement

Unterdessen wurde auf der Webseite des Künstlers am Mittwochnachmittag ein Statement veröffentlicht. Darin heißt es:

Xavier Naidoo hat ganz entschieden Vorwürfe wegen eines in den Sozialen Medien zirkulierenden Kurz-Videos mit einem Text aus dem Jahre 2018 zurückgewiesen. Rassenhass und Fremdenfeindlichkeit sind ihm völlig fremd, auch wenn er sich zuweilen emotional künstlerisch äußert. In einer persönlichen Erklärung wendet sich Naidoo gegen absolut falsche Interpretationen seiner Aussagen und bekräftigt, dass Menschen, die vor Kriegen flüchten, unserer Hilfe und uneingeschränkter Solidarität bedürfen:

„Ich setze mich seit Jahren aus tiefster Überzeugung gegen Ausgrenzung und Rassenhass ein. Liebe und Respekt sind der einzige Weg für ein gesellschaftliches Miteinander.

Das bedeutet für mich aber auch, dass alle in der Verantwortung sind, wachsam gegenüber Angriffen auf ein friedliches Miteinander aller Menschen zu sein, egal aus welcher politischen Richtung und ungeachtet der Herkunft. Unsere Demokratie muss wehrhaft sein, um auch weiterhin ein Leben in Frieden und Eintracht führen zu können.

Ich gehe nicht zuletzt als Christ fest davon aus, dass der weit überwiegende Anteil der Menschheit dies auch will. Tragische Gewalttaten wie etwa in Chemnitz, Halle, Hanau und andernorts gilt es zu verhindern; es kann auch nicht sein, dass etwa jüdische Schulkinder verstärkt Angst vor antisemitischen Übergriffen haben müssen. Auch meine Familie kam als Gast nach Deutschland und hat sich natürlich an Recht und Moralvorstellungen des Gastgebers gehalten. Diese Selbstverständlichkeit sollte für alle gelten – auch wenn nur ein sehr kleiner Teil dies missverstanden hat. Aber gerade dieser kleine Teil belastet alle anderen, die hierdurch in “Sippenhaft“ genommen und durch eine erschreckende Zunahme an Gewaltakten in Gefahr gebracht werden.

RTL distanziert sich von Rassismus

RTL distanzierte sich entschieden von den Inhalten der Videos. Auf dpa-Anfrage hieß es seitens des Senders: „RTL distanziert sich ganz klar von Rassismus in jeglicher Form. Wir klären mit Xavier, was es damit auf sich hat“ – man werde sich so bald wie möglich äußern.

Naidoo sitzt derzeit mit Dieter Bohlen in der Jury der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). An diesem Samstag geht die Show in die Live-Phase. Ob Naidoo dann noch Juror ist, sagte RTL am Mittwoch zunächst nicht. (so/dpa)

