Lucy Liu hat jetzt eigenen Stern auf Hollywood Walk of Fame – „für Leistung statt Herkunft“

Die Schauspielerin Lucy Liu ist mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt worden. Die Schauspielerin mit asiatischen Wurzeln sagte bei der Ehrung am Mittwoch, sie habe das Gefühl „etwas wirklich Großes in meinem Leben verwirklicht zu haben“. Insbesondere für ihre Mutter sei es „wahrscheinlich sehr bewegend“, diesen Moment zu erleben, der Ausdruck des „American Dream“ sei.

Zugleich äußerte die aus TV- und Kinokassenschlagern wie „Ally McBeal“, „Kill Bill“ und „3 Engel für Charlie“ bekannte Schauspielerin die Hoffnung, dass die Herkunft in der Filmindustrie künftig unwichtiger werde und Leistung stärker in den Vordergrund trete. In Hollywood gebe es Fortschritte bei Vielfalt, Geschlechtergleichheit und Antidiskriminierung, aber „der Weg ist immer noch weit“. Gute Arbeit müsse als solche anerkannt werden „ungeachtet von Rasse oder Geschlecht“. (afp)