Musik am Abend: Amazing Grace

„Amazing Grace“ wurde von dem ehemaligen Sklavenhändler John Newton geschrieben, der mit einem Schiff voller Sklaven aus Afrika absegelte. Während er unterwegs war, geriet er in einen heftigen Sturm. Newton fürchtete um sein Leben und ging auf die Knie, er flehte Gott an, sein Leben zu verschonen. Er versprach dem Herrn, dass er, wenn er sein Leben verschonen würde, sich dafür einsetzen würde, den Sklavenhandel zu stoppen.

Der Sturm beruhigte sich und Newton schrieb das Lied „Amazing Grace“ – voller Trauer und Liebe und in der Hoffnung, dass Gott seine Sünden vergeben würde.

Es singt Judy Collins.

Amazing Grace

Amazing grace, how sweet the sound

That saved a wretch like me.

I once was lost, but now I’m found.

Was blind, but now I see.

‚Twas grace that taught my heart to feel

And grace my fears relieved.

How precious did that grace appear

The hour I first believed.

Through many dangers toils and snares

We have already come

‚Twas grace that brought us safe that far

And grace will lead us home

When we’ve been there ten thousand years,

Bright shining as the sun,

We’ve no less days to sing

God’s praise Than when we’d first begun.

Amazing grace, how sweet the sound

That saved a wretch like me.

I once was lost, but now I’m found.

Was blind, but now I see