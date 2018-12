Musik am Abend: Weihnachten in Wien mit den großen Tenören

Weihnachtslieder in Wien – mit den großen Tenören José Carreras, Plácido Domingo und Luciano Pavarotti sowie den Wiener Philharmonikern. Das Konzert wurde 1999 aufgenommen.



MEDLEY 1 – White Christmas 1:24 2 – Let It Snow 4:24 3 – Oh Tannenbaum 6:03 4 – Ay! Para Navidad 8:07

5 – Tu Scendi Dalle Stelle 10:20

6 – Carol of the Drum 13:05

MEDLEY 7 – Ave Maria, Dolce Maria 16:54 8 – Wiegenlied 19:54

9 – Jingle Bells 22:13

MEDLEY 10 – Children of Christmas 23:20 11 – La Virgen Lava Pañales 23:30 12 – I’ll Be Home for Christmas 27:40

13 – Adeste Fideles 30:05

14 – Cantique de Noël 33:31

15 – Amazing Grace 37:48

16 – Feliz Navidad 41:35

17 – Silent Night 44:46

18 – Pregaria 50:27

MEDLEY 19 – Winter Wonderland 55:27 20 – Wiegenlied 57:33 21 – Sleigh Ride 1:01:57 22 – Susani 1:04:00

23 – Un Nuevo Siglo 1:06:29

MEDLEY 24 – Dormi, O Bambino 1:10:45 25 – Happy Christmas/War Is Over 1:14:20