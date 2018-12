Musik am Abend: „Stille Nacht, heilige Nacht“

„Stille Nacht, heilige Nacht“ – das berühmte Weihnachtslied wurde am 24. Dezember 1818, vor 200 Jahren, das erste Mal gesungen. Der Text stammt von Joseph Mohr (Pfarrer), die Vertonung von Organist Franz Xaver Gruber. Hier in einer Aufnahme aus der ‚Doelen‘ Konzerthalle in Rotterdam mit dem niederländischen Chor ‚Deo Cantemus‘ unter der Leitung von Cor de Haan.



Der Text von 1818:

1. Stille Nacht! Heil’ge Nacht!

Alles schläft, Einsam wacht

Nur das traute heilige Paar.

Holder Knab‘ im lockigten Haar;

Schlafe in himmlischer Ruh!

Schlafe in himmlischer Ruh!

2. Stille Nacht! Heil’ge Nacht!

Gottes Sohn, O! wie lacht

Lieb‘ aus Deinem göttlichen Mund,

Da schlägt uns die rettende Stund;

Jesus! in deiner Geburth!

Jesus! in deiner Geburth!

3. Stille Nacht! Heil’ge Nacht!

Die der Welt Heil gebracht,

Aus des Himmels goldenen Höh’n

Uns der Gnaden Fülle läßt seh’n:

Jesum in Menschengestalt!

Jesum in Menschengestalt!

4. Stille Nacht! Heil’ge Nacht!

Wo sich heut alle Macht

Väterlicher Liebe ergoß

Und als Bruder Huldvoll umschloß

Jesus die Völker der Welt!

Jesus die Völker der Welt!

5. Stille Nacht! Heil’ge Nacht!

Lange schon uns bedacht,

Als der Herr vom Grimme befreyt,

In der Väter urgrauer Zeit

Aller Welt Schonung verhieß!

Aller Welt Schonung verhieß!

6. Stille Nacht! Heil’ge Nacht!

Hirten erst kundgemacht

Durch der Engel „Hallelujah!“,

Tönt es laut bey Ferne und Nah:

„Jesus der Retter ist da!“

„Jesus der Retter ist da!“

„Stille Nacht, heilige Nacht“ wurde im Weiler Oberndorf im Salzburger Land am 24. Dezember 1818 erstmals in der Christmette gesungen. Vertont hatte die sechs Strophen der Lehrer und Organist der Dorfkirche, Franz Xaver Gruber. Sein Freund Mohr wollte mit dem Text Trost spenden, da nach den Napoleonischen Kriegen viele Landstriche verwüstet waren. Der Tiroler Orgelbauer Carl Mauracher soll das Weihnachtslied später in das hundert Kilometer entfernte Zillertal gebracht haben.

Von dort aus verbreitete es sich in der Welt. Es wurde in 300 Sprachen und Dialekte übersetzt und von Musikern in unterschiedlichsten Stilrichtungen interpretiert. Zu den Interpreten gehören Elvis Presley und Céline Dion. Auch in der Muppet Show erklang der Klassiker. Eine deutsch-englische Version stammt von der US-Metalband Manowar. (mit Material von afp)