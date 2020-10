Online-Festival: 150 internationale Sprecher geben Lebenstipps

Die Kölner Coaching-Plattform Greator veranstaltet vom 25.-31. Oktober das weltweit größte Online-Festival für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Über 150 international bekannte Top-Speaker werden an sieben Tagen Keynotes zu Themen wie Wachstum, Erfolg und Selbstverwirklichung halten. Über 100.000 Teilnehmer haben sich angemeldet.

Gary Vaynerchuk, Tobias Beck, Jochen Schweizer, Deepak Chopra, Byron Katie, Sadhguru, Laura Malina Seiler, Miriam Höller und John Strelecky sind nur einige Namen des Online-Festival Line-Ups aus international bekannten Speakern. Mitten in Köln wurden eigens dafür zwei Studios gebaut, die das diesjährige Greator-Online-Festival vom 25. bis 31. Oktober live übertragen.

Die Teilnehmer können zwischen zwei Livestreams mit Vorträgen, Interviews und anderen Events frei wechseln – hier der Veranstaltungsplan. Um eine möglichst große Anzahl von Menschen zu erreichen, werden viele der Inhalte auch auf den Social Media Plattformen Facebook und YouTube live gestreamt.

Die Teilnehme ist nach der Anmeldung kostenlos.

Speaker, Coaching und E-Learning

Greator hat sich seit der Gründung 2012 von einer Eventreihe zur größten digitalen Coaching-Plattform Deutschlands entwickelt. Der Fokus des Unternehmens liegt dabei auf digitalem E-Learning Produkten im Coaching und Speaker-Bereich, aber auch auf jährlichen Offline-Events. Greator (früher unter dem Label „Gedankentanken“ bekannt) bringt jedes Jahr zehntausende Menschen und namhafte Speaker in der Lanxess-Arena zusammen.

Aufgrund der Corona-Pandemie werden 2020 fast keine Offline-Events stattfinden, dafür setzt Greator dieses Jahr auf eine Online-Lösung im Rahmen des Online-Festivals.

„Greator steht dafür, Menschen dabei zu unterstützen, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Vor allem in diesen herausfordernden Zeiten wie der aktuellen Pandemie, wollten wir nicht darauf verzichten, Menschen wertvolle Inhalte zu bieten. Daher haben wir uns dazu entschieden, dieses Jahr das größte Online-Festival zum Thema Persönlichkeitsentwicklung durchzuführen und so alle Inhalte direkt zu den Menschen auf die Bildschirme zuhause zu bringen – und das komplett kostenlos“ so Alexander Müller, Geschäftsführer von Greator.

Greator ist Deutschlands größte Plattform für Persönlichkeitsentwicklung und bildet auch Coaches und Speaker aus. (ks)