Oscar-Preisträger Christopher Plummer gestorben

"The Sound of Music"

Der kanadische Oscar-Preisträger Christopher Plummer ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 91 Jahren, wie US-Medien unter Berufung auf seinen Manager am Freitag berichteten. Plummer sei in seinem Haus im US-Bundesstaat Connecticut in Anwesenheit seiner Frau Elaine Taylor gestorben.

„Chris war ein außergewöhnlicher Mann, der seinen Beruf mit großartigen alten Manieren, selbstironischem Humor und der Musik der Worte zutiefst liebte und respektierte. Er war ein Nationalschatz, der seine kanadischen Wurzeln zutiefst genoss“, zitiert der US-Sender Fox News den Manager.

„Durch seine Kunst und Menschlichkeit hat er alle unsere Herzen berührt und sein legendäres Leben wird für alle kommenden Generationen Bestand haben. Er wird für immer bei uns sein.“

Plummer spielte in seiner 75-jährigen Karriere unter anderem die Hauptrolle des aristokratischen Witwers Kapitän Georg von Trapp in „The Sound of Music“ an der Seite von Julie Andrews. Im Alter von 82 Jahren gewann er 2012 seinen ersten Oscar für eine Nebenrolle an der Seite von Ewan McGregor in „Beginners“. (afp/dts)