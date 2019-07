„Avengers: Endgame“ ist jetzt der erfolgreichste Film aller Zeiten – spielte 2,8 Milliarden Dollar ein

Wachablösung in der Liste der erfolgreichsten Kinofilme weltweit: Der Superheldenfilm „Avengers: Endgame“ ist seit dem Wochenende Spitzenreiter. Nach vorläufigen Zahlen der Branchenseite „Box Office Mojo“ spielte er bereits 2,7902 Milliarden Dollar (2,4859 Milliarden Euro) weltweit ein, wie der Disney-Konzern am Sonntag mitteilte. Damit ist die alte Bestmarke von „Avatar“ in Höhe von 2,7897 Milliarden Dollar geknackt.

Der neue Chef der Marvel Studios, Kevin Feige, räumte allerdings ein, dass die Zahlen von „Avatar“ des Regisseurs James Cameron nicht an die Inflation oder steigende Preise für Kinotickets angepasst seien. „Wenn man die Inflation berücksichtigt, hält er noch immer den Titel und er wird den Titel wahrscheinlich zurückerobern, sobald er einen neuen Film rausbringt“, sagte Feige.

Avatar erschien vor zehn Jahren. „Avengers: Endgame“ kam Ende April in die Kinos und spielte allein in Nordamerika am ersten Wochenende seines Erscheinens 357 Millionen Dollar ein; weltweit waren es 1,2 Milliarden Dollar. (afp)