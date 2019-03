Immer mehr ältere Menschen leben in Partnerschaft

Immer mehr ältere Menschen in Deutschland leben in Partnerschaft. Im Jahr 2017 lebten 32 Prozent der Menschen im Alter von 85 Jahren und älter mit einer Partnerin oder einem Partner im Haushalt, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag auf Basis von Ergebnissen des Mikrozensus mit. Dieser Anteil lag 1997 noch bei rund einem Fünftel (21 Prozent) und ist damit in den letzten 20 Jahren um die Hälfte gestiegen.

Dabei bestehen große Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Während 2017 knapp zwei Drittel (63 Prozent) der hochbetagten Männer mit einer Partnerin beziehungsweise einem Partner im Haushalt lebten, traf dies nur auf knapp 16 Prozent der Frauen dieser Altersgruppe zu. Für beide Geschlechter gilt jedoch, dass eine Partnerschaft im hohen Alter im Zeitverlauf häufiger wurde, so die Statistiker.

So lebten 1997 rund die Hälfte (52 Prozent) der Männer ab 85 Jahren und lediglich ein Zehntel (zehn Prozent) der Frauen mit einer Partnerin beziehungsweise einem Partner im selben Haushalt. (dts)