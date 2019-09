Mittag – Von Theodor Fontane

Mittag

Am Waldessaume träumt die Föhre,

Am Himmel weiße Wölkchen nur,

Es ist so still, dass ich sie höre,

Die tiefe Stille der Natur.

Rings Sonnenschein auf Wies‘ und Wegen,

Die Wipfel stumm, kein Lüftchen wach,

Und doch, es klingt, als ström‘ ein Regen

Leis tönend auf das Blätterdach.

Theodor Fontane (1819 – 98)