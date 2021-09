Heimatlose – Von Joachim Ringelnatz

In einem Kasten neben dem Klosett, ohne Beinchen, stumm, fremd und nett. Ein Meerschweinchen. Foto: iStock

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Heimatlose

Ich bin fast



Gestorben vor Schreck:In dem Haus, wo ich zu GastWar, im Versteck,Bewegte sich,Regte sichPlötzlichhinter einem BrettIn einem Kastenneben dem Klosett,Ohne Beinchen,Stumm, fremd und nettEin Meerschweinchen.

Sah mich bange an,

Sah mich lange an,

Sann wohl hin und sann her,

Wagte sich

Dann heran

Und fragte mich:

„Wo ist das Meer?“

Joachim Ringelnatz (1883 – 1934)

