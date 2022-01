Alles ist eitel – Von Andreas Gryphius

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Es ist alles eitel

Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden.



Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein:Wo jetzt noch Städte stehn, wird eine Wiesen sein,Auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden.Was jetzt noch prächtig blüht, soll bald zertreten werden.

Was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch’ und Bein,

Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein.

Jetzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden.

Der hohen Taten Ruhm muss wie ein Traum vergehn.

Soll denn das Spiel der Zeit, der leichte Mensch, bestehn?

Ach! Was ist alles dies, was wir für köstlich achten,

Als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind;

Als eine Wiesenblum’, die man nicht wieder find’t.

Doch will, was ewig ist, kein einzig Mensch betrachten!

Andreas Gryphius (1616 – 1664)