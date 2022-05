Am Sachsenplatz: Die Nachtigall – Von Joachim Ringelnatz

Sie sang, so schien es mir, für mich, für Ringelnatz. Foto: iStock

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Am Sachsenplatz: Die Nachtigall

Es sang eine Nacht…



Eine Nachti…Ja Nachtigall am SachsenplatzHeute morgen. – Hast du in BerlinDas je gehört? – Sie sang, so schienEs mir, für mich, für Ringelnatz.

Und gab mir doch Verlegenheit,

Weil sie dasselbe Jauchzen sang,

Das allen Dichtern früherer Zeit

Durchs Herz in ihre Verse klang.

In schöne Verse!

Nachtigall,

Besuche bitte ab und zu

Den Sachsenplatz;

Dort wohne ich. – Ich weiß, daß du

Nicht Verse suchst von Ringelnatz.

Und hatten doch die Schwärmer recht,

Die dich besangen gut und schlecht.

Joachim Rimgelnatz (1883 – 1934)