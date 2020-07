An die Musik – Von Franz von Schober

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

An die Musik

Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden,

Wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt,

Hast du mein Herz zu warmer Lieb‘ entzunden,

Hast mich in eine beßre Welt entrückt,

In eine beßre Welt entrückt!

Oft hat ein Seufzer, deiner Harf‘ entflossen,

Ein süßer, heiliger Akkord von dir,

Den Himmel beßrer Zeiten mir erschlossen,

Du holde Kunst, ich danke dir dafür,

Du holde Kunst, ich danke dir!

Text: Franz von Schober (1796 – 1882)

Lied: Franz Schubert (1797 – 1828)