An einen Freund – Von Renate Lilge-Stodieck

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

An einen Freund

Die Zartheit in dir,



das Schlanke,das, was dich verwundertnach innen horchen lässt.Das, was nach der Angst,den Schweißperlen,dem Weglaufenwollenin dir erwacht.

Die Schwingung

der Saite auf deinem

inneren Instrument,

die nur von der Mitte

ihren Ton erhält,

ihren wahren Ton.

Das ist es, was dich

erschreckt und entzückt,

diese Saite, die dir

so viel Schmerz bereitete,

weil sie nicht klingen durfte,

die man so leicht

übertönen kann,

weil sie ihre Wurzel

in der Stille hat –

sie ist nicht gerissen,

sie ist nicht zerstört,

wehmütig klingt sie

hinter all deinen Wünschen,

deiner Suche nach Stille,

deiner Angst davor.

Sie ist dein wahres Leben.

Wenn du sie

singen lassen kannst,

wird sie dich führen.

Wie der Ton der Zauberflöte,

zart und sicher.

Ein Ton, aus dem

alle Töne erwachsen,

Ruhe,

aus der Bewegung wird.

Im Innern unendliche Freude.

Renate Lilge-Stodieck

(Aus „SEIN – Die Kunst des Annehmens“, hier bestellen;

im Buchhandel oder bei Amazon)