Auferstehung und Metamorphose – Von Clemens von Brentano

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Auferstehung und Metamorphose

O Liebliche! wie schön bist Du erstanden!



Die Rose in sich selbst so tief verglühetIst hoch in Dir, Du Lilie erblühetIn der sich Form und Inhalt schön verbanden.

O zürne nicht, weil ich es Dir gestanden,

Daß der, der um die Rose sich bemühet

Aus ihr Dich Lilie erstanden siehet

O zürne nicht, hast Du es gleich verstanden.

Was in der Rose Sinnenglut verglommen

Muß in der Lilie geist’ger sich entfalten

Muß sich in Licht und reiner Hoheit heben.

Wie Form und Geist sich ewig näherkommen

So wechseln immer höher die Gestalten

Doch wohnt nur eine Liebe in dem Leben.

Clemens von Brentano 1778-1842.

