Bäume – Von Francisca Stoecklin

Bäume

Könige seid ihr,

denn die Erde liebt euch am meisten,

darum hält sie euch

innig fest.

Nährt aus unversiegbarer Fülle

die heiligen Wurzeln.

Aber auch der Himmel liebt euch

im ewigen Kusse,

und der Wind

spielt mit euren Kronen,

oder beugt den schlanken Leib

in mächtiger Umarmung.

Nach des Regens

gütigem Segen

glänzen die Blätter

in schönerem Grün.

Dankbar ist der Fremdling,

der wegmüd

in des Baumes Schatten sinkt,

sein Haupt

an den braunen Stamm lehnt,

wie an eine große Geliebte.

Besänftigendes

steigt in seine Seele.

Nach des Tages Wanderung

schließen sich schwer

die rosigen Lider,

neigt sich

ein Wunderbares

in seinen Traum.

Über dem einsamen Schläfer

tönt das ewige Rauschen …

Francisca Stoecklin (1894 – 1931)