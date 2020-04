Beglückt ist, wer entflieht – Von Friedrich Rückert

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Beglückt ist, wer entflieht

Der Welt, zurück sich zieht

In Waldeseinsamkeit;

Dort hat er gute Zeit,

Wo er nicht hört noch sieht,

Was in der Welt geschieht.

Die Bäume wachsen noch,

So frisch, so frei, so hoch,

Und wenn ein Sturmwind schnaubt,

So schütteln sie das Haupt:

O Mensch, wie beugst du doch

Den Nacken unters Joch!

Noch singt der Vogelchor

So froh, so laut empor:

Uns ist vor Fall‘ und Fang

Nicht in der Freiheit bang;

Wie ist der Mensch ein Tor,

Der all‘ sein Glück verlor!

Friedrich Rückert (1788 – 1866)