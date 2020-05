Bei einem Springbrunnen – Theodor Körner

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Bei einem Springbrunnen

Sieh, dort strebt mit Jünglingsmute,

Wie Kristalle rein und hell,

Von der eignen Kraft gehoben,

Himmelwärts der Silberquell.

Immer höher, immer höher

Sprudelt er in Sonnenglut,

Wenn er oben kaum verstoben,

Wächst er auf mit neuer Flut.

Und das reine Licht des Tages

Bricht sich im kristallnen Strahl,

Und den schönsten duft’gen Schleier

Webt der Farben heil’ge Zahl.

Ach, so steigt auch all mein Streben

Durch die Wolken himmelwärts,

So durchflammen tausend Wünsche

Glühend mein begeistert Herz.

Aber wie der Kreis der Farben

Sich im reinen Licht vermählt,

Sind auch alle meine Wünsche

Nur von einer Glut beseelt.

Und es ist der Liebe Sehnsucht,

Die den Busen mächtig schwellt,

Mit der Ahnung leisem Schauer

Wie ein Traum aus jener Welt.

Theodor Körner (1791 – 1813)