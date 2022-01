Bei Freunden – Von Johann Wolfgang von Goethe

... und so verletzen wir am ersten die, die wir am zartsten lieben. Foto: iStock

Bei Freunden

Mit fremden Menschen nimmt man sich zusammen,



Da merkt man auf, da sucht man seinen ZweckIn ihrer Gunst, damit sie nutzen sollen.

Allein bei Freunden läßt man frei sich gehn,

Man ruht in ihrer Liebe, man erlaubt

Sich eine Laune; ungezähmter wirkt

Die Leidenschaft, und so verletzen wir

Am ersten die, die wir am zartsten lieben.

Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)