Bewaffneter Friede – Von Wilhelm Busch

Bewaffneter Friede

Ganz unverhofft auf einem Hügel



sind sich begegnet Fuchs und Igel.Halt! rief der Fuchs, du Bösewicht!Kennst du des Königs Order nicht!

Ist nicht der Friede längst verkündigt,

Und weißt du nicht, daß jeder sündigt,

der immer noch gerüstet geht!

Im Namen seiner Majestät,

komm her und übergib dein Fell!

Der Igel sprach: Nur nicht so schnell,

nur nicht so schnell!

Laß dir erst deine Zähne brechen,

dann wollen wir uns weitersprechen.

Und also bald macht er sich rund,

zeigt seinen dichten Stachelbund

und trotzt getrost der ganzen Welt,

bewaffnet, doch als Friedensheld.

Wilhelm Busch (1832 – 1908)