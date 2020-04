Blühende Bäume – Von Hugo von Hofmannsthal

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und und Poesie für Liebhaber

Blühende Bäume

Was singt in mir zu dieser Stund

Und öffnet singend mir den Mund,

Wo alle Äste schweigen

Und sich zur Erde neigen?

Was drängt aus Herzensgrunde

Wie Hörnerschall zutag

Zu dieser stillen Stunde,

Wo alles träumen mag

Und träumend schweigen mag?

An Ästen, die sich neigen,

Und braun und dunkel schweigen,

Springt auf die weiße Blütenpracht

Und lacht und leuchtet durch die Nacht

Und bricht der Bäume Schweigen,

Dass sie sich rauschend neigen

Und rauschend ihre Blütenpracht

Dem dunklen Grase zeigen!

So dringt zu dieser stillen Stund

Aus dunklem, tiefem Erdengrund

Ein Leuchten und ein Leben

Und öffnet singend mir den Mund.

Und macht die Bäum erbeben,

Dass sie in lichter Blütenpracht

Sich rauschend wiegen in der Nacht!

Hugo von Hofmannsthal (1874 – 1929)