Das Kinderland – Von Friedrich Lienhard

Das Kinderland

Es ist ein Land, davon sag‘ ich euch nun,

Ein Land voll Elfen und Wichtchen;

Die Wandrer dürfen im Schatten ruhn

Und schauen die schönen Gesichtchen.

Und wer sich am Hügel ein Haus erbaut

Und all sein Vermögen dem Völkchen vertraut

Dem wird es vollends verständlich –

Es liebt ihn unendlich.

Ich bin gewandert hin und her

Im Süden und im Norden;

Ich stand am schwermutvollen Meer

Und bin ein Pilger worden.

Bis ich nach fernem Suchen fand

Ganz in der Nähe das Kinderland:

Dornröschenland voll Rosen

Inmitten der Großen.

Nun bin ich still und stark wie nie,

Bin recht tief innen glücklich;

Mein Garten steht am Hügel hie,

Mein Haus ist unverrücklich.

Es sprudelt ein Wasser hinunter den Hang,

Der Wald hat Seele, der Wind hat Klang –

Und ist in allen Dingen

Ein köstlich Singen.

Friedrich Lienhard (1865 – 1929)