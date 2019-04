Das Leben ist ein Traum – Von Johann Wilhelm Ludwig Gleim

Das Leben ist ein Traum!

Wir schlüpfen in die Welt und schweben

Mit jungem Zehn

Und frischem Gaum

Auf ihrem Wehn

Und ihrem Schaum,

Bis wir nicht mehr an Erde kleben:

Und dann, was ist’s, was ist das Leben?

Das Leben ist ein Traum!

Das Leben ist ein Traum!

Wir lieben, uns’re Herzen schlagen,

Und Herz an Herz

Geschmolzen kaum,

Ist Lieb’ und Scherz

Ein lichter Schaum,

Ist hingeschwunden, weggetragen!

Was ist das Leben? hör’ ich fragen:

Das Leben ist ein Traum!

Das Leben ist ein Traum!

Wir denken, zweifeln, werden Weise;

Wir teilen ein

In Art und Raum,

In Licht und Schein,

In Kraut und Baum,

Studieren und gewinnen Preise;

Dann, nah’ am Grabe, sagen Greise:

Das Leben ist ein Traum!

Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719 – 1803)