Das macht, es hat die Nachtigall – Von Theodor Storm

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Das macht, es hat die Nachtigall

Das macht, es hat die Nachtigall



Die ganze Nacht gesungen;Da sind von ihrem süßen Schall,Da sind in Hall und WiderhallDie Rosen aufgesprungen.

Sie war doch sonst ein wildes Kind;

Nun geht sie tief in Sinnen,

Trägt in der Hand den Sommerhut

Und duldet still der Sonne Glut

Und weiß nicht, was beginnen.

Gedicht von Theodor Storm (1817-1888)