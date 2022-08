Das zerbrochene Ringlein – Joseph Freiherr von Eichendorff + Video

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Das zerbrochene Ringlein

In einem kühlen Grunde



Da geht ein Mühlenrad,Meine Liebste ist verschwunden,Die dort gewohnet hat.

Sie hat mir Treu versprochen,

Gab mir ein’n Ring dabei,

Sie hat die Treu gebrochen,

Mein Ringlein sprang entzwei.

Ich möcht als Spielmann reisen

Weit in die Welt hinaus,

Und singen meine Weisen,

Und gehn von Haus zu Haus.

Ich möcht als Reiter fliegen

Wohl in die blutge Schlacht,

Um stille Feuer liegen

Im Feld bei dunkler Nacht.

Hör ich das Mühlrad gehen:

Ich weiß nicht, was ich will –

Ich möcht am liebsten sterben,

Da wärs auf einmal still!

Joseph Freiherr von Eichendorff (1788 – 1857)

