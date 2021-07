Demut – Von Renate Lilge-Stodieck

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Demut

Komm, lass uns schweigen,



lass uns den Kopf in Demut neigen,vor dem Wunder,das in uns geschieht.Wie nach vielen verzweifelten TagenIn uns doch nochDie Liebe erblüht,wie jeden Tagdas Herz erglühtund sich dem Strom ergibt,der Freude heißt.Und doch können wir jetztden Kopf auch aufrecht tragen,weil wir uns ohne Fragender Liebe ergeben,die in uns lebtund die unsgoldene Brücken webt.Komm, lass uns schweigenund den Kopf in Demut neigenvor dem Wunder,das in uns geschieht.

Renate Lilge-Stodieck

Aus „Sein – Die Kunst des Annehmens“

