Der Humor – Von Fred Endrikat

Der Humor

Humor ist sozusagen unser Senf des Lebens.



Er macht ein Stücklein trocken Brot zum Leibgericht.Wer ihn nicht selbst besitzt, der hamstert ihn vergebens,so hat man ihn entweder – oder hat ihn nicht.

Humor ist schwierig oder gar nicht zu ergründen.

Er ist stets taktvoll, niemals vorlaut und nicht spitz.

Humor ist zu erleben und nicht zu erfinden,

im Gegensatz zu seinem kleinen Bruder Witz.

Humor ist unser Freund in allen Lebenslagen,

weil er dem Herz entspringt und nicht dem Intellekt.

Man kann zum Beispiel mit Humor die Wahrheit sagen,

so dass sie uns bekommt und halb so bitter schmeckt.

Humor blüht auch an kühlen Dauerregentagen

und stimmt uns fröhlich, wenn es noch so schaurig ist.

Ja, mit Humor lässt sich sogar ein Humorist ertragen,

und wenn er wirklich noch so traurig ist.

Fred Endrikat (1890 – 1942)