Der Morgen – Von Joseph Freiherr von Eichendorff

Nichts ist so trüb in Nacht gestellt, der Morgen leicht macht's wieder gut. Foto: iStock

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Der Morgen

Fliegt der erste Morgenstrahl



Durch das stille Nebeltal,Rauscht erwachend Wald und Hügel:Wer da fliegen kann, nimmt Flügel!

Und sein Hütlein in die Luft

Wirft der Mensch vor Lust und ruft:

Hat Gesang doch auch noch Schwingen,

Nun, so will ich fröhlich singen!

Hinaus, o Mensch, weit in die Welt,

Bangt dir das Herz in krankem Mut;

Nichts ist so trüb in Nacht gestellt,

Der Morgen leicht macht’s wieder gut.

Joseph Freiherr von Eichendorff (1788 – 1857)

