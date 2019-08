Der Rattenfänger von Hameln – Von Karl Simrock

Der Rattenfänger

Zu Hameln fechten Mäus‘ und Ratzen

Am hellen Tage mit den Katzen;

Der Hungertod ist vor der Tür:

Was tut der weise Rat dafür?

Im ganzen Land

Macht er’s bekannt:

Wer von den Räubern

Die Stadt kann säubern,

Des Bürgermeisters Töchterlein,

Die soll zum Lohn sein eigen sein.

Am dritten Tage hört man’s klingen,

Wie wenn im Lenz die Schwalben singen.

Der Rattenfänger zieht heran:

O seht den bunten Jägersmann!

Er blickt so wild

Und singt so mild:

Die Ratten laufen

Ihm zu in Haufen;

Er lockt sie nach mit Wunderschall,

Ertränkt sie in der Weser all.

Die Bürger nach den Kirchen wallen,

Zum Dankgebet die Glocken schallen:

Des Bürgermeisters Töchterlein

Muß nun des Rattenfängers sein.

Der Vater spricht:

»Ich duld‘ es nicht!

So hoher Ehren

Mag ich entbehren:

Mit Sang und Flötenspiel gewinnt

Man keines Bürgermeisters Kind.«

In seinem bunten Jägerstaate

Erscheint der Spielmann vor dem Rate:

Sie sprechen all‘ aus einem Ton

Und weigern den bedungnen Lohn:

»Das Mägdelein?

Es kann nicht sein.

Herr Rattenfänger,

Müht Euch nicht länger!

Eu’r Flötenspiel ist eitel Dunst

Und kam wohl von des Satans Kunst.«

Am andern Morgen hört man’s klingen,

Wie wenn die Nachtigallen singen,

Ein Flöten und ein Liedersang

So süß vertraut, so liebebang.

Da zieht heran

Der Jägersmann,

Der Rattenfänger:,

Der Wundersänger,

Und Kinder, Knaben, Mägdelein,

In hellen Scharen hinterdrein.

Und hold und holder hört man’s klingen,

Wie wenn die lieben Englein singen,

Und vor des Bürgermeisters Tür,

Da tritt sein einzig Kind herfür.

Das Mägdelein

Muß in den Reihn;

Die Mäuschen laufen

Ihm zu in Haufen:

Er lockt sie nach mit Wunderschall

Und nach der Weser zogen all.

Die Eltern liefen nach den Toren,

Doch jede Spur war schon verloren:

Kein Eckart hatte sie gewarnt,

Des Jägers Netz hält sie umgarnt.

Zwei kehrten um,

Eins blind, eins stumm:

Aus ihrem Munde

Kommt keine Kunde.

Da hob der Mütter Jammern an:

So rächte sich der Wundermann.

Karl Simrock (1802 – 76)