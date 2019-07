Die stille Wasserrose – Von Emanuel Geibel

Die stille Wasserrose

Steigt aus dem blauen See,

Die feuchten Blätter zittern,

Der Kelch ist weiß wie Schnee.

Da gießt der Mond vom Himmel

All seinen goldnen Schein,

Gießt alle seine Strahlen

In ihren Schoß hinein.

Im Wasser um die Blume

Kreiset ein weißer Schwan;

Er singt so süß, so leise,

Und schaut die Blume an.

Er singt so süß, so leise,

Und will im Singen vergehn –

O Blume, weiße Blume,

Kannst du das Lied verstehn?

Emanuel Geibel (1815 – 1884)