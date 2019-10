Die Uhr – Von Johann Gabriel Seidl

Die Uhr

Ich trage, wo ich gehe,

Stets eine Uhr bei mir;

Wie viel es geschlagen habe,

Genau seh ich an ihr.

Es ist ein großer Meister,

Der künstlich ihr Werk gefügt,

Wenngleich ihr Gang nicht immer

Dem törichten Wunsche genügt.

Ich wollte, sie wäre rascher

Gegangen an manchem Tag;

Ich wollte, sie hätte manchmal

Verzögert den raschen Schlag.

In meinen Leiden und Freuden,

In Sturm und in der Ruh,

Was immer geschah im Leben,

Sie pochte den Takt dazu.

Sie schlug am Sarge des Vaters,

Sie schlug an des Freundes Bahr,

Sie schlug am Morgen der Liebe,

Sie schlug am Traualtar.

Sie schlug an der Wiege des Kindes,

Sie schlägt, will’s Gott, noch oft,

Wenn bessere Tage kommen,

Wie meine Seele es hofft.

Und ward sie auch einmal träger,

Und drohte zu stocken ihr Lauf,

So zog der Meister immer

Großmütig sie wieder auf.

Doch stände sie einmal stille,

Dann wär’s um sie geschehn,

Kein andrer, als der sie fügte,

Bringt die Zerstörte zum Gehn.

Dann müsst ich zum Meister wandern,

Der wohnt am Ende wohl weit,

Wohl draußen, jenseits der Erde,

Wohl dort in der Ewigkeit!

Dann gäb ich sie ihm zurücke

Mit dankbar kindlichem Flehn:

Sieh, Herr, ich hab nichts verdorben,

Sie blieb von selber stehn.

Johann Gabriel Seidl (1804 – 1875)

Kurt Moll „Die Uhr“ C. Loewe