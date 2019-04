Die Wandervögel streichen – Von Rudolf Baumbach

Die Wandervögel streichen

Der Schnee zerrann, es schmolz das Eis,

Die blauen Glocken läuten;

Die Bäume stehen schleierweiß

Gleich festgeschmückten Bräuten;

Das Eichhorn springt und turnt gewandt

Auf maiengrünen Eichen.

Es zog der Frühling in das Land,

Es zieht der Schuster seinen Draht,

Sobald der Morgen dämmert.

Beim Lämpchen hockt er abends spat

Und sticht und picht und hämmert.

Was schafft die kluge Meisterhand?

Bergschuhe ohnegleichen.

Es zog der Frühling in das Land,

Die Wandervögel streichen.

Und bist du klug, so machst du’s wie

Die lust’gen Wandervögel:

Die Tür ist auf, entflieh, entflieh,

Und spanne deine Segel!

Pfahlbürger mag durch Staub und Sand

Zum Kegel schieben schleichen, –

Es zog der Frühling in das Land,

Die Wandervögel streichen.

Und willst du mich, so nimm mich mit

Als Reisekameraden,

Wir ziehn in gleichem Schritt und Tritt

Auf grad und krummen Pfaden

Und jauchzen von der Felsenwand,

So weit die Stimmen reichen:

Es zog der Frühling in das Land,

Die Wandervögel streichen!

Rudolf Baumbach (1840 – 1905)