Dryander mit der Komödiantenbande – Von Joseph Freiherr von Eichendorff

Dryander mit der Komödiantenbande

Mich brennts an meinen Reiseschuhn,

Fort mit der Zeit zu schreiten –

Was wollen wir agieren nun

Vor so viel klugen Leuten?

Es hebt das Dach sich von dem Haus

Und die Kulissen rühren

Und strecken sich zum Himmel ‚raus,

Strom, Wälder musizieren!

Und aus den Wolken langt es sacht,

Stellt alles durcheinander,

Wie sichs kein Autor hat gedacht:

Volk, Fürsten und Dryander.

Da gehn die einen müde fort,

Die andern nahn behende,

Das alte Stück, man spielts so fort

Und kriegt es nie zu Ende.

Und keiner kennt den letzten Akt

Von allen, die da spielen,

Nur der da droben schlägt den Takt,

Weiß, wo das hin will zielen.

Dryander ist der Name einer Person aus Eichendorffs Roman

„Dichter und ihre Gesellen“ von 1834

Joseph Freiherr von Eichendorff