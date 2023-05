Du aber, Überwinder, der du bist – von Elizabeth Barrett-Browning 

Aus der Reihe Epoch Times Poesie – Elizabeth Barrett-Browning gilt als eine der großen englischen Lyrikerinnen. Sie siedelte mit Ihrem Mann nach Italien um und lebte dort bis zu Ihrem Lebensende. Rainer Maria Rilke übertrug ihre Gedichte ins deutsche.

Du aber, Überwinder, der du bist

Du aber, Überwinder, der du bist,



du kannst dich auch an meine Angst noch wagenund deinen Purpurmantel um mich schlagen,so daß mein Herz in deins gedrängt vergißt,

wie es einst bebte, da es einsam schlug.

Warum auch nicht? Ob einer Sieg ertrug,

ob er ihn siegte: jedes kann vollkommen

und adlig sein. Dem, der ihn aufgenommen

vom blutigen Boden, reicht ihm der Soldat

nicht seinen Degen hin, so wie ich jetzt

feststellen will, daß ich mich nicht mehr wehre?

Dein Wort ist mächtig über mich gesetzt.

Was kann ich tun, wenn deine Liebe naht,

als wollen: daß sie wachsend mich vermehre.

Aus dem Englischen von Rainer Maria Rilke:

And yet, because thou overcomest so,

Because thou art more noble and like a king,

Thou canst prevail against my fears and fling

Thy purple round me, till my heart shall grow

Too close against thine heart henceforth to know

How it shook when alone. Why, conquering

May prove as lordly and complete a thing

In lifting upward, as in crushing low!

And as a vanquished soldier yields his sword

To one who lifts him from the bloody earth,

Even so, Belovèd, I at last record,

Here ends my strife. If thou invite me forth,

I rise above abasement at the word.

Make thy love larger to enlarge my worth.

Elizabeth Barrett-Browning (1806-1861)