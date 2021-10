Du wolltest leben – Von Kurt Tucholsky

Du willst das spüren, was in dir ist Foto: iStock

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Du wolltest leben

Du wolltest leben



und kamst nicht dazu.Du willst lebenund vergißt es vor lauter Geschäftigkeit.Du willst das spüren, was in dir ist,und hast eifrig zu tun mit dem, was um dich ist –Verschüttet ist dein Lebensgefühl.Wenn du tot bist, wird es dir sehr leid tun.Noch ist es Zeit –!

Kurt Tucholsky (1890 – 1935)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!