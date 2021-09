Ein Abend – Von Ludwig Uhland

Ich blick empor, und hoch in Äthers Auen ist Abendrot und all mein Glück zu schauen. Foto: iStock

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Ein Abend

Als wäre nichts geschehen, wird es stille,



Die Glocken hallen aus, die Lieder enden.Und leichter ward mir in der Tränen Fülle,Seit Sie versenket war von frommen Händen.Als noch im Hause lag die bleiche Hülle,Da wußt‘ ich nicht, wohin nach Ihr mich wenden;Sie schien mir, heimatlos, mit Klaggebärde,Zu schweben zwischen Himmel hin und Erde.

Die Abendsonne strahlt‘, ich saß im Kühlen

Und blickte tief in’s lichte Grün der Matten;

Mir dünkte bald, zwei Kinder säh ich spielen,

So blühend, wie einst wir geblühet hatten.

Da sank die Sonne, graue Schleier fielen,

Die Bilder fliehn, die Erde liegt im Schatten;

Ich blick empor, und hoch in Äthers Auen

Ist Abendrot und all mein Glück zu schauen.

Ludwg Uhland (1787 – 1862)

