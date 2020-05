Ein kleines Lied – Von Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Ein kleines Lied

Ein kleines Lied, wie geht’s nur an,

daß man so lieb es haben kann?

Was liegt darin? Erzähle!

Es liegt darin ein wenig Klang,

ein wenig Wohllaut und Gesang

und eine ganze Seele.

Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach (1830 – 1916)